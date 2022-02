Bezzębne Abramsy. Polska kupiła amunicję, która nie zatrzyma Rosjan

Abramsy trafią do Polski

Pierwsze czołgi trafią do Polski jeszcze w tym roku. Od kilku miesięcy ministrowie zachwalają zakup, podkreślając, że są to najlepsze czołgi na świecie, które będą teraz broniły wschodniej Polski i działały odstraszająco wobec potencjalnego przeciwnika. Jeszcze w piątek minister Błaszczak pisał: "To niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych i jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski.