"Bezużyteczny sojusz". Armenia myśli o rezygnacji z członkostwa w postsowieckiej OUBZ

Do sojuszu, utworzonego po rozpadzie w 1991 roku Związku Radzieckiego, należą, oprócz Rosji i Armenii, także Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. - To co najmniej niepoważne - oświadczył Armen Grigorian, komentując brak reakcji "sojuszników’ na problemy na styku Azerbejdżan-Armenia. Dyplomata wspomniał, że Erywań musi szukać alternatywy, na przykład misji monitorującej Unii Europejskiej.