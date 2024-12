Bogucki: "Atak na demokrację". PiS zawiadamia prokuraturę

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady ws. sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby". Poseł Zbigniew Bogucki powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że Prawo i Sprawiedliwość złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury na członków PKW z art. 231 kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień. - Trudno nie reagować w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze sprawą, która jest szalenie bulwersująca, dlatego że dotyczy nie tylko kwestii Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko finansowania partii politycznej (…), ale chodzi de facto o atak na polską demokrację - grzmiał poseł PiS. Według niego członkowie PKW dopuścili się "świadomego, ordynarnego działania, rażącego przekroczenia uprawnień, a także niedopełnienia swoich obowiązków". Bogucki uważa, że PKW odroczyła obrady tylko dlatego, że chodzi o sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości.

