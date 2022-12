Bezpośrednie starcie dwóch czołgów. T-72 zrównany z ziemią

Dezorientacja Rosjan w działaniach militarnych jest coraz większa. Dowodem na to jest najnowsze nagranie z frontu, na którym widać, jak ukraińska załoga czołgu T-64 przeprowadza udany atak na rosyjski T-72. Żołnierze Putina nawet nie zauważyli, że z lewej strony zbliżają się obrońcy Kijowa. W pewnym momencie Ukraińcy obierają cel i trafiają maszynę wroga, w ułamku kilku sekund kompletnie zrównując ją z ziemią. Wystarczył jeden celny strzał, aby wyeliminować z frontu kolejną grupę rosyjskich wojskowych. Wszystko działo się w Nowosielsku w obwodzie ługańskim. To właśnie w tym regionie Siły Zbrojne Ukrainy starają się utrzymać swoje pozycje, nie tracąc przy tym odzyskanych wcześniej ziem. Jak widać po zniszczeniach infrastruktury cywilnej, to kosztowało armię Kijowa wiele wysiłku.