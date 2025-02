Bezpieczniej na lotniskach i w powietrzu!

Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie w trakcie podróży. Dotyczy to również pasażerów na lotniskach i pokładach samolotów. Ochrona takich podróżujących wymaga jednak ciągłego monitorowania oraz poprawy. Wiąże się to często z inwestycjami, które są kosztowne. Z pomocą przychodzą środki Unii Europejskiej. Trzy polskie porty lotnicze otrzymały dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na rozwój infrastruktury lotniczej. Pozwoli to podnieść standardy bezpieczeństwa i efektywność działania lotnisk.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko jest jednym z największych programów finansowania infrastruktury w Polsce, w tym m.in. w transporcie lotniczym. Trzy lotniska w Polsce – Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Port Lotniczy Poznań-Ławica i Port Lotniczy Szczecin-Goleniów – a także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej –otrzymały niedawno w sumie ponad 94,5 mln zł dofinansowania. Realizacja ich projektów pozwoli zachować lub poprawić standardy bezpieczeństwa na lotniskach, w tym bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także standardy prowadzenia operacji lotniczych. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich zwiększy się również bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej. Inwestycje wpisują się w rozwój transeuropejskiej sieci transportowej, zapewniając sprawniejszą obsługę pasażerów i ładunków.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka zrealizuje trzy projekty. Zbudowany nowy wjazd na teren zastrzeżony Portu pozwoli całkowicie rozdzielić ruch towarowy i osobowy. Usprawni to znacząco funkcjonowanie lotniska. Centralny punkt kontroli bezpieczeństwa zostanie wyposażony w nowoczesne skanery do prześwietlania bagażu. Nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo ruchu, usprawni i ułatwi kontrolę pasażerską. Lotnisko zyska też nowoczesne pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Koszt wszystkich inwestycji wyniesie 51 mln zł, z czego ponad 31 mln zł stanowi dofinansowanie UE.

Port Lotniczy Poznań-Ławica

Poznański port lotniczy zaplanował zakup lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych przy wsparciu funduszy UE. Nowe pojazdy zapewnią ochronę przeciwpożarową lotniska i większe bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Duże znaczenie dla ciągłości funkcjonowania lotniska i bezpiecznego manewrowania ma czystość nawierzchni lotniska, dlatego lotnisko planuje zakup specjalistycznego sprzętu. Pozwoli on zadbać o nawierzchnię zarówno płyt postojowych, dróg kołowania czy drogi startowej. Z kolei nowoczesne urządzenia do prześwietlania oraz kontroli osób i bagażu skrócą czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa co poprawi komfort pasażerów. Nowe urządzenia będą dostosowane do aktualnych potencjalnych zagrożeń. Wartość trzech projektów zaplanowanych do realizacji w Porcie to ponad 71 mln zł, w tym ponad 29 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko zakupi urządzenia do kontroli osób i bagażu oraz kamer do monitoringu wizyjnego. Zaawansowane technologicznie urządzenia pozwolą lepiej wykrywać niedozwolone substancje i niebezpieczne przedmioty, które podróżni mogą przewozić przy sobie lub w bagażu. W efekcie wdrożone zmiany pozwolą zwiększyć poziom ochrony pasażerów. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 15,5 mln zł, z czego środki unijne to prawie 9,5 mln zł.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Dofinansowanie unijne otrzymała również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przy wsparciu środków unijnych wybuduje obiekty do komunikacji, nawigacji i dozorowania lotów, a także rozbuduje i zmodernizuje systemy zarządzania ruchem lotniczym. Dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej i poprawi efektywność zarządzania ruchem lotniczym. Na realizację projektu o wartości ponad 36 mln zł przeznaczono ze środków unijnych 25 mln zł.

O programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to kontynuacja Programu Infrastruktura i Środowisko, który realizowany był w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. Z programu wspierane są działania na rzecz m.in. budowy efektywnego i odpornego systemu transportowego, poprawy bezpieczeństwa transportu czy obniżenia emisyjności gospodarki, a także zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej czy wzmocnienia roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym. W obecnym programie na lata 2021-2027 większy nacisk położono na działania proklimatyczne – zarówno w sektorze środowiska (m.in. adaptacja do zmian klimatu) oraz w sektorze energetyki. Większy jest również budżet przeznaczony na dofinansowania projektów, dzięki czemu program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to jeden z kluczowych instrumentów wsparcia rozwoju infrastruktury, ochrony klimatu oraz środowiska w Polsce.

