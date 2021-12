Bezpieczne święta? Prof. Simon ma prostą odpowiedź

Prof. Krzysztof Simon w programie "Newsroom" WP był pytany o to, jak bezpiecznie przeżyć najbliższe święta. Odpowiedź była krótka: - Bardzo prosto. Dziadkowie mają się zaszczepić. A jak się nie zaszczepią, to państwo nie jedziecie. I już - odpowiedział lekarz. - Jeżeli pani się zaszczepiła i dziadkowie się zaszczepili, to niebezpieczeństwo jest prawie żadne. Zaszczepcie się jako obie strony - dodał. Pytany o jakość ogólnodostępnych testów, które można kupić w sklepach, odparł: - Nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, od tego jest inspekcja sanitarna. Testy dobrej jakości się przydają. Niektórzy w instytucjach szpitalnych w Niemczech testują się codziennie.