Bezmyślny Niemiec zaczynał zamarzać. Przez telefon tylko bełkotał

W końcu alpejskiej policji udało się ustalić lokalizację zaginionej osoby za pomocą komunikatora WhatsApp. Dwie godziny po rozpoczęciu akcji ratownicy znaleźli Niemca na otwartej przestrzeni pomiędzy dwoma wyciągami na terytorium Tyrolu. Bez obrażeń, ale w stanie hipotermii, utknął w śnieżnej dziurze na wysokości około 1800 metrów. Ratownicy górscy przenieśli go na noszach górskich, a następnie przewieziono go ratrakiem do doliny.