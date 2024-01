Bezlitosne słowa eksperta. "Funkcjonujemy pod okupacją alkoholową"

- My naprawdę funkcjonujemy pod okupacją alkoholową. Jesteśmy w sekcie alkoholowej - stawia odważną tezę Rutkowski, by po chwili podać przykład takiego zachowania. - Niech pan sobie wyobrazi gościa, który ma 50 lat, jest prezesem dużej firmy, zatrudnia 300 osób. I on przychodzi do mnie i mówi: "Wiesz co, Robert, ja wiem, że mi alkohol szkodzi. Ja się źle po nim czuję, ale ja nie mogę się nie napić. No bo jeżeli ja podpisuję kontrakt z X, Y, Z, a są to naprawdę bardzo poważni kontrahenci, a oni muszą się napić, no to ja nie mogę im odmówić (...), bo oni mogą przestać chcieć robić ze mną interesy" - tłumaczy ekspert.