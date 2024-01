Zaproponował policjantom 10 tys. zł. Grozi mu 10 lat więzienia

- Policjanci dojrzeli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, który ukrywał się w jednej z bocznych uliczek. Mundurowi zatrzymali go i od razu zauważyli, że jest on nietrzeźwy. Zatrzymany 36-latek początkowo wszystkiego się wypierał jednak, gdy zdał sobie sprawę z nieuchronności kary, postanowił zmienić taktykę. Zaproponował policjantom 10 tys. zł w zamian za to, by ci puścili go wolno - relacjonuje sierżant sztabowy Patryk Domarecki.