Bezlitosne polowanie na Rosjan. Moździerze zrównały z ziemią żołnierzy Putina

Rosjanie niczego się nie spodziewali. Do sieci trafiło nagranie spod Bachmutu, na którym widać, jak Ukraińcy atakują pozycje wroga z moździerzy. Podczas gdy żołnierze Putina w spokoju szykowali się do misji, nagle obok nich zaczęły spadać pociski z ciężkiej artylerii, które w kilkadziesiąt sekund zmiażdżyły pół stacjonującego w zaroślach oddziału. Tylko garstka Rosjan zdołała uciec, jednak w trakcie tak ciężkich walk niewykluczone, że tego dnia ich również spotkała śmierć. W rejonie Bachmutu obie strony konfliktu poniosły już duże straty. Dalej toczą się tam krwawe walki, ponieważ armia Putina mści się za niepowodzenia na froncie. W ostatnim czasie rosyjskie bomby spadły też na wyzwolony Chersoń, co tylko mobilizuje Ukraińców do zadawania jeszcze większych ciosów okupantom, jeśli tylko nadarzy się taka okazja.