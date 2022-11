Dramat w Gdańsku. Nagle pojawił się ojciec

Do odwiedzin ojca dziecka odniosła się matka Natalki. - Nagle się tu zjawia? Nie wiem po co, nawet na urodziny Natalii nie zadzwonił, prosiłam go o pampersy dla małej, ale nie reagował. Mam na to dowody z rozmów z nim w internecie. Kompletnie zerwał kontakt, nie interesował się nami i nagle tu przyjeżdża - powiedziała "Faktowi" pani Alina. Kobieta obawia się teraz tego, że jej mąż będzie chciał odebrać jej dziecko.