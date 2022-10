Bezczelne słowa Putina. "Nadmierne i niebezpieczne upolitycznienie wszystkiego"

Bezczelne słowa Putina. Oczekuje współpracy

W lipcu Rosjanie przejęli też Elektrownię Wuhłehirską, drugi co do wielkości zakład tego typu w Ukrainie. Od początku inwazji wojska na rozkaz Władimira Putina wielokrotnie ostrzeliwały i bombardowały tereny kilku elektrowni, co wywołało niepokój społeczności międzynarodowej ze względu na możliwą katastrofę nuklearną.