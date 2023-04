Bez szans na 20 stopni. Majówka nas nie rozpieści

- Na weekend majowy ociepli się w porównaniu do tego, co będziemy mieć w środę i czwartek. Jeszcze dwa dni temu modele pokazywały, że wartości przekroczą nawet 20 st. C. Dziś już tak nie mówią. Ma to być maksymalnie około 15 st. C - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski. Rzecznik IMGW-PIB podkreślał, że w trakcie majówki w szczególności powinniśmy spodziewać się zimnych nocy i poranków oraz przelotnych opadów. - Będzie rześko - podkreślał Walijewski, zastrzegając, że prognozy wciąż mogą się jeszcze zmienić.