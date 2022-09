Bez litości dla Rosjan. Tak Ukraińcy witają kolejny dzień

Wstał kolejny dzień, a wraz z nim Ukraińcy od razu przeszli do ofensywy. Udostępnione nagranie przez profil Ukraine Weapons Tracker na Twitterze ukazuje prowadzony od rana ostrzał. Na nagraniu widzimy system 9K37 Buk. Rakiety do tej wyrzutni zostały zaprojektowane w celu zwalczania trudnych do przechwycenia celów, takich jak manewrujące samoloty, śmigłowce czy pociski typu Cruise. Następnie można zauważyć ukraińskie samoloty bojowe Su-25, które wracają nisko nad ziemią z porannej misji i witane są przez jedną z żołnierek, stojącej na drodze z flagą Ukrainy.