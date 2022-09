Bestialstwo Rosjan wobec cywilów. Szokujące nagranie z pierwszych dni wojny

Ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło nagranie z pierwszych dni wojny. Kamery nagrały szokujący moment, kiedy auta z uciekającymi cywilami są ostrzeliwane przez rosyjskich żołnierzy. Jak twierdzi ukraiński MON, ujęcia pochodzą z 25 lutego z okolic miasta Hostomel w obwodzie kijowskim. Organy ścigania ze stolicy kraju zapewniają, że regularnie analizują tego typu materiały wideo, by zbierać dowody okrucieństw rosyjskich zbrodniarzy wojennych, których prędzej czy później dopadnie sprawiedliwość. Takich przypadków bestialstwa Rosjan mogą być tysiące w całej Ukrainie. Szczególnie w trakcie ewakuacji ludności cywilnej, kiedy armia Putina ostrzeliwała konwoje humanitarne lub autobusy z uciekającymi Ukraińcami. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł ostatnio Rosjan, po ogłoszeniu "częściowej mobilizacji" przez Władimira Putina, by ci protestowali, bo inaczej poniosą śmierć na froncie. - Walczcie na swoich ulicach o swoją wolność. I tak już wszystko wam zabrano - zwrócił się w środę Zełenski do obywateli Rosji.