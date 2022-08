Bestialstwo Rosjan w Ukrainie. "Przywódcy Rosji powinni być traktowani jak naziści"

Na pytanie, dlaczego Ukraina chce powołania specjalnego trybunału do zbadania rosyjskich zbrodni wojennych i czy nie wystarczy do tego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, dyplomata odpowiedział: - Nie zważając na to, że Ukraina nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego, uznaliśmy jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i prowadzi on śledztwo w sprawie sytuacji w Ukrainie, a jego przedstawiciele byli w naszym kraju już wiele razy. Trybunał jest więc dla nas bardzo ważny, ale to za mało.