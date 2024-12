Bestialstwo reżimu Asada. Mrożące krew odkrycie pod ziemią w Syrii

Ukrywali się pod ziemią, by ratować ludzi, często ryzykując własnym życiem. Agencja AP udostępniła nagranie z miejscowości Duma w Syrii, gdzie odkryto potężną sieć tuneli pod kompletnie zniszczonym szpitalem. Jak się okazało, starannie wykonane pomieszczenia i bunkry pozwalały syryjskim lekarzom ratować życie pacjentów. Armia Asada regularnie ostrzeliwała budynek, a także tereny wokół niego, by zabić znajdujących się w nim ludzi. - Ten tunel pełnił bardzo ważną funkcję dla pacjentów, rannych, a nawet dla kadry medycznej. Tutaj też pracowaliśmy. Był tutaj transport lekarzy, ratowników i pacjentów między innymi szpitalami. Był to jedyny sposób, by przetrwać i chronić się przed ciągłym ostrzałem - przyznał dr Mohammed Daher. To kolejno już takie znalezisko w Syrii. Tunele były budowane w krytycznych miejscach, by stworzyć bezpieczniejszą strefę dla personelu medycznego, pacjentów i rannych. Ruch karetek był również poważnym problemem dla mieszkańców Dumy, ponieważ wiele z nich było celem ataków sił Asada.