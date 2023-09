Bestialski mord zwierząt pod Charkowem. "Kazałam krewnym z Moskwy więcej nie dzwonić"

Wicedyrektor miała łzy w oczach. "Nie mogę tego słuchać"

- Rosjanie wierzą w to, co usłyszą w telewizji. Na przykład w to, że zorganizowaliśmy w ekoparku jakieś "laboratorium biologiczne". Nie mogę tego słuchać. My tutaj rozpieszczaliśmy te zwierzęta, dbaliśmy o nie, jak tylko mogliśmy. Gdy przychodziłam do ogrodzenia jenotów, one się na mnie dosłownie wieszały. Stałam tam, a na mnie wisiały 23 jenoty - wspominała Wysznewecka.