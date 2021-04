Beskidy. Akcja GOPR w rejonie Baraniej Góry. Pomoc przyszła w ostatniej chwili

Ratownik dyżurny Centralnej Stacji Beskidzkiej Grupy Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku otrzymał zgłoszeni o zaginionej turystce w rejonie Baraniej Góry. "W czwartek o godz 4:00 nad ranem do CSR dotarło zgłoszenie o kobiecie, która odłączyła się od grupy (3 osoby) zmierzającej do bacówki na Hali Baraniej: ratowana jest przemoczona, nie ma siły iść dalej, nie zna terenu, nie wie skąd wyszła i gdzie idzie (wie tylko, że do bacówki), nie ma wyposażenia turystycznego" - napisał w komunikacie GOPR.