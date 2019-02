Benjamin Netanjahu rezygnuje z resortu. Oddaje ministerstwo spraw zagranicznych

Premier Izraela zrezygnował z funkcji szefa dyplomacji. Decyzję podjął ze względu na sugestie ze strony doradców. Na stanowisku zastąpi go dotychczasowy minister wywiadu Izraela Israel Kac.

Stanowisko szefa dyplomacji Netajahu sprawował od 2015 roku. Zmiana ma obowiązywać do utworzenia nowego rządu. Wybory parlamentarne zaplanowano na 9 kwietnia. Nowym ministrem spraw zagranicznych zostanie dotychczasowy minister wywiadu Izraela Israel Kac. To członek prawicowej partii Likud, która należy do szefa rządu. Oprócz tego pełni również funkcję szefa resortu transportu.