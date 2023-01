Belgia. 23-latka zaczęła rodzić. Wyrzucono ją ze szpitala

23-latka podkreśliła, że gdy trafiła do placówki odeszły jej wody, więc "obawiała się, że będzie musiała rodzić w samochodzie, a do tego odczuwała przerażający ból". Kobieta nie poddała się jednak i trafiła do innego szpitala. W UVC Brugmann półtorej godziny później urodziła dziecko. "Pielęgniarki były bardzo przyjazne i urodziłam zdrowego chłopca" - relacjonuje.