Będzin. Proponował policjantom łapówkę, nie skusili się

Będzin. Łapówka za przymknięcie oka

Zatrzymany obcokrajowiec postanowił jednak sprawę "załatwić" na miejscu. W zamian za odstąpienie od dalszych czynności przez policjantów, wyjął z kieszeni 70 złotych i próbował wręczyć je mundurowym. Policjanci się nie skusili. Teraz 41-latkowi grożą zdecydowanie poważniejsze konsekwencje, bo czeka go odpowiedzialność za przestępstwo korupcyjne, zagrożone karą nawet ośmiu lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Do zatrzymania złodzieja sklepowego doszło też wChorzowie. Będący na zakupach po służbie dzielnicowy, podczas płacenia za towary zauważył mężczyznę, który szybkim krokiem przeszedł obok innej kasy, a następnie rzucił się do ucieczki. Podejrzewając, że doszło do kradzieży ruszył za nim w pościg.