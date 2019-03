Będzie śledztwo ws. ataku na Beatę Kempę. "Nie chcę odwetu"

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nękania posłanki Solidarnej Polski Beaty Kempy. Parlamentarzystka skarży się na groźby przez telefon i przypomina incydent z grudnia 2017 roku, gdy podpalono jej biuro poselskie.

Kempa podkreśla, że groźby mają związek z jej działalnością polityczną. - Wiem, że teraz jesteśmy w okresie ostrej kampanii wyborczej, ale to niczego nie usprawiedliwia. Nie wiem co siedzi w głowach tych ludzi, ale próba odbierania nam prawa do udziału w życiu publicznym to coś niebywałego. Pamiętamy śmierć pana Rosiaka w Łodzi. Moim zdaniem w ostatnich latach było swego rodzaju przyzwolenie dla agresji wobec polityków - oświadczyła. - Jestem daleka od chęci odwetu, ale jeśli nie zareagujemy, może dochodzić do kolejnych podobnych przypadków - dodała.