Strefa Premium Najnowsze granica + 2 białoruśgen. waldemar skrzypczak Dzisiaj, 04-09-2021 06:43 Będzie prowokacja? "Łukaszenka do tego dąży” - Możemy się spodziewać prowokacji. Łukaszenka może próbować dążyć do sprowokowania nas, Unii Europejskiej do jakichś działań o charakterze zbrojnym, które mogą wywołać reakcję Białorusi przeciwko nam, a w konsekwencji działania Rosji. Nie o wszystkim wiem, co kombinuje Łukaszenka, ale moim zdaniem przygotowuje się do prowokacji o różnym charakterze na naszej wschodniej granicy i ten punkt w Usarzu jest tylko jednym z wielu, gdzie w tej chwili prowadzona jest operacja przeciwko Polsce, operacja, która ma spowodować poważne perturbacje na granicy, które mogą wywołać konflikt o charakterze lokalnym. Ten konflikt może się przerodzić w działania wielkoskalowe, czego należy absolutnie unikać - stwierdził w programie "Newsroom" w WP gen. Waldemar Skrzypczak, oceniając działania Białorusi na naszej wschodniej granicy, w kontekście kryzysu migracyjnego i zbliżających się manewrów Zapad 2021. Zdaniem gen. Skrzypczaka jednym ze scenariuszy może być masowy przerzut migrantów przez naszą granicę. - Łukaszenka jest mocno powiązany z mafią, która zajmuje się przerzutem ludzi - mówił gość programu "Newsroom". - To, co w tej chwili widzimy, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. To dopiero początek, dlatego ważne jest, byśmy się do tego dobrze przygotowali i nie dali się sprowokować, a jednocześnie uniemożliwili przerzut ludzi przez naszą granicę - stwierdził. Pytany, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, stwierdził, że "powinniśmy dążyć do tego, by Unia Europejska podjęła działania dużo bardziej restrykcje wobec Białorusi niż do tej pory". Rozwiń