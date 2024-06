Będzie nowy wiceminister. Zajmie się mieszkalnictwem

- Myślę, że już niebawem usłyszą państwo więcej o programie mieszkaniowym. Ten dotyczący tanich mieszkań na wynajem jest już na finiszu. Myślę, że niedługo poznamy nowego wiceministra z ramienia Lewicy, który dokończy ten temat w ministerstwie i w rządzie, i będziemy mogli przejść do głosowania w Sejmie - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Anna Maria Żukowska (Lewica). Dopytywana ujawniła, że chodzi o byłego wiceprezydenta Poznania, który w stolicy Wielkopolski zajmował się m.in. programem dotyczącym mieszkalnictwa. - To Tomasz Lewandowski. Zależało nam, żeby to była osoba, która ma doświadczenie w prowadzeniu takiego programu w swoim mieście - dodała Żukowska.