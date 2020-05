WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze roman giertych + 2 wybory prezydenckiekoronawirus Radosław Opas 1 godzinę temu Będzie nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej? Roman Giertych mówi o alternatywie Wciąż nie wiemy, kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2020. Wielu ekspertów politycznych zastanawia się, co wydarzy się też w obozie Platformy... Rozwiń Małgorzata kidawa-błońska jest pos … Rozwiń Transkrypcja: Małgorzata kidawa-błońska jest posąg z Warszawy od lat zdobyła Warszawie świetny winning jest utożsamiana ze stolicą w pierwszej poparcie zostało udzielone przez stolicy pana Rafała trzaskowskiego więc może to nie zaszkodziło to zbyt nie Warszawska już Polska jest jednak szerszeni Warszawa No dobrze jak to w takim razie nie ma takiej łatki były premier z Gdańska No na pewno do nas to zguby lepszą kandydatem do tego żadnych wątpliwości i na pytanie jest tylko czy on by chciał bo mi się wydaje że że nic nie wskazuje na to Na chwilę obecną zmienił decyzję w tej sprawie Ja też tak tak no nie podejmuje się radzić w tym zakresie personalnym wiem jedno że pani Małgorzaty kidawy-błońskiej w tej chwili bardzo słabe i i to tego się już nie da zmienić praktycznie rzecz biorąc no nie wyobrażam sobie żeby w ciągu dwóch trzech miesięcy kiedykolwiek by nie były wybory można było zmienić trajektorię poparcia kandydatów bardzo wątpliwe i i wydaje mi się że nie to tak ale żeby nadrobić w ogóle to nic sama wymiana nie wystarczy tylko ona by musiała być natychmiast a tak naprawdę w Platformie nie widać nikogo chętnego i kogoś kto mógłby te ten punkt data przejęcia Donald Tusk nie bardzo chce Trzaskowski według tego co pan mówi też by odpadał No bo też jest bardziej z Warszawą kojarzony i z tymi elitami No i tak naprawdę ławka jest krukam Sikorskiego sięgnąć nie wiem to już musiała być to platforma sobie na pytania co odpowiedzieć na pewno Radek Sikorski byłby bardzo dobrą kandydatką ale nie on sam z wielu przecież działaczy platformy prezydentów miast różnego rodzaju osoby które mogłyby przy okazji zaprezentować coś się tak odrębnego niż niż pewnego rodzaju jednak skojarzenie ze stolicą w tą elitarność o stolicy który tak zaszkodziło pani Małgorzaty kidawy-błońskiej Anime gdyby miałby to być na przykład układ z wołowiną albo z peselem i z tego wyłonienie jednego kandydata opozycyjnego Jedno jest pewne gdyby się płacono porozumiewa z Szymonem Hołownia to Szymon Hołownia wchodzi do drugiej tury wyborów do tego nie mam żadnych wątpliwości miałaby sukces a przecież zarząd partii jest rozliczany z sukcesów panie z porażek nawet najbardziej szlachetnych i oczywiście to by oznaczało ogromne szanse pana hołowni na zwycięstwo z Andrzejem Dudą a przecież na koniec chodzi o to żeby odsunąć z Pałacu Prezydenckiego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości naprawdę z punktu widzenia wyborcy opozycyjnego bez znaczenia czy tam zasiądzie pani kidawa-błońska Pan Szymon Hołownia Czy pan Władysław kosiniak-kamysz ważne żeby nie zaszedł tam Jarosława Kaczyńskiego taka jest prawda i z punktu widzenia Polski również to nie ma znaczenia z takiego specjalnego więc być może jest taka śmierć którą podaje wielu Wyborcza to widzę na Twitterze na tych sondażach które które robi ośrodek badań Polaków i to to wyraźnie widać że ludzie no myślę o takim i widzieliby jako naturalne czy na to się zdecydują idę że palę partyjnej czy zdecydują się na na to żeby porzucić egoizm partyjny i i i spróbować wyślę szerzej strona obywatelskiego kandydata Tego nie wiem ale nie sądzę żeby to był zły ruch dla Platformy A co ona zyskałaby w ten sposób żeby został prezydentem zyskałaby Znaczy może nie nie był byka na ten platformy ale albo był kandydatem bym przez nią wspieranym związku z czym miałaby o sukcesy wyborach i otwartą drogę do wygrania wyborów parlamentarnych bo konsekwencją wygrania wyborów prezydenckich czy tak sobie większości sejmowej przed akcyjnej i większości są gowinem byłyby wybory parlamentarne już pewnie na jesieni tego roku a najpóźniej na wiosnę przyszłego dokończę w ten wątek a jeżeli Małgorzata kidawa-błońska jeden zostanie kandydatem czy też to mapa na głos czy też wtedy nie wybory są tajne Panie redaktorze Na szczęście mam nadzieję że PiS tego nie zmieni związku z czym nie chciał w tej chwili się opowiadać być może przyjdzie czas kiedy zabiorę w tej sprawie zdanie na razie nie wiemy kiedy będą wybory na bazie jakiej ordynacji będą wybory Kto będzie w nich uczestniczył jak będzie się z batatów czy będą korespondencyjny czy tradycyjne czy mieszane i wreszcie nie mamy ordynacji wyborczej choroby pozwalała Państwowej Komisji prowadzi taki wybory w związku z tym Wydaje mi się że deklaracje przed taką głowicą która w tej chwili jeżeli chodzi o wybory funkcjonuje są przedwczesne Jeżeli pan śpiewa o walce z jakimś cieniem mgły to niech rozpocznie walkę ze swoimi kolegami którzy z prawa wyborczego zrobili wielką jedną niewiadomą igłę która dzisiaj otacza całą my wszyscy nie wiemy kiedy będziemy głosować na kogo będziemy głosować jak będziemy głosować i na jakiej podstawie będziesz mógł