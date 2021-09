Będzie Ministerstwo Sportu? Europoseł PiS o "decyzji ostatecznej"

Czy zostanie wyodrębnione oddzielne Ministerstwo Sportu i kto stanie na jego czele? - Powiem wprost: tak, rozmawialiśmy o tym. I też przepraszam, ale nie chcę mówić, jak będzie. To jest rozmowa między nami - odpowiedział Ryszard Czarnecki z PiS. Gość programu "Newsroom" WP dodał, że była to "rozmowa dwóch dżentelmenów, którzy nie ujawniają treści rozmów". - Będzie na pewno dobrze dla polskiego sportu - zapewnił. Dopytywany o to, czy dobrym rozwiązaniem jest skupianie kilku odrębnych dziedzin w jednym resorcie. - Każde rozwiązanie ma swoje plusy - ocenił. - Myślę, że tę decyzję ostateczną, która pewnie będzie oczywiście efektem propozycji prezesa Kaczyńskiego, niedługo podejmą wspólnie partie koalicyjne, które tworzą rząd. I będziemy na pewno się do tego odnosić. Obojętnie na jakim boisku w sensie instytucjonalnym będzie grał polski sport, musi być on bardzo ważny. Stąd moje postulaty zwiększenia budżetu nie tylko na sport profesjonalny, a także na sport dzieci i młodzieży oraz powszechny sport masowy - dodał polityk.