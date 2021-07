Lockdown na jesieni? Prof. Horban podał datę decyzji

Wariant Delta nie odpuszcza w zachodniej Europie. Kolejne kraje decydują się na przywrócenie części restrykcji sanitarnych. Czy do Polski również powrócą obostrzenia? - Jeżeli dojdzie do zwiększenia liczby zakażeń, na przykład tak jak w Portugalii, gdzie jest 240 osób zakażonych na 100 tys. mieszkańców, to oczywiście tak. Wtedy będziemy starać się wybierać powiaty, gdzie ten odsetek osób zaszczepionych jest niewielki - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Lekarz podkreślał, że pierwszym krokiem reagowania państwa nie jest lockdown krajowy, a jedynie lokalny. - Chodzi o to, aby ograniczyć transmisję wirusa w ogniskach zakażeń. (...) To są rzeczy bardzo płynne. Lockdown nie jest wprowadzony tylko po to, aby zablokować liczbę zakażeń, ale także ochronić prawidłowe działanie służby zdrowia - zaznaczył ekspert. - Kluczowe w podejmowaniu decyzji będą dane z końca sierpnia i początku września - dodał prof. Horban.