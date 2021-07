Będzie kolejny lockdown w Polsce? "Z COVID-19 jak i z innymi chorobami"

- Nie wolno nam podważyć programu szczepień. Jeżeli ktoś, szczepiąc się, wiedział, że będzie mógł normalnie żyć, że będzie wolny od obostrzeń, to tak powinno pozostać. Inaczej cały ten program traci sens. Szczepienia działają, chronią nas przed ciężkim przebiegiem zakażenia i hospitalizacją. Dlatego, jeżeli wróci temat obostrzeń, to nie powinny one dotyczyć osób zaszczepionych - powiedziała stanowczo specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego.