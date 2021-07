Lockdown dla niezaszczepionych? Jest ocena eksperta

Lockdown dla osób zaszczepionych to temat, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach, dotyczących przebiegu akcji szczepień w Polsce. Przypomnijmy, że niedawno minister zdrowia wspominał, iż "dochodzimy do minimalnego, nowego pułapu dziennych przypadków zakażeń koronawirusem" - tzn. że zbliżamy się do punktu, w którym bilans dobowy może wynieść "0". Problemem z kolei jest fakt, że liczba chętnych na szczepienie przestała rosnąć. Na to również zwrócił uwagę Adam Niedzielski.