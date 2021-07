Niedzielski: dochodzimy do nowego pułapu zakażeń koronawirusem

Jak dodał polityk, rośnie liczba osób, które odmawiają przyjęcia drugiej dawki szczepionki na koronawirusa. - Ja moim przykładem chciałem dziś pokazać, że to jest bardzo ważne. Obserwujemy niepokojący trend. Ja podam tylko dwie liczby. Pierwsza jest taka, że liczba zachorowań po przyjęciu szczepień to około 90 tys. zakażeń i z tej liczby tylko 8 procent to osoby, które były zaszczepione dwie dawkami - tłumaczył minister zdrowia.