Będzie kolejny lockdown? "Jest ryzyko trudniejszych decyzji"

- Uważam, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Nigdy do tej pory w żadnej fali, będąc blisko jej apogeum, nie mieliśmy informacji, która świadczy o tak dużym ryzyku przyspieszenia epidemicznego (…). Rzeczywiście jest ryzyko, że będziemy musieli podejmować jeszcze trudniejsze decyzje - mówił w programie "Newsroom" WP Adam Niedzielski, pytany o ryzyko wprowadzenia lockdownu. Minister zdrowia zapewnił, że przy rozstrzyganiu o tym, jakie będą kolejne kroki w walce z pandemią COVID-19, kieruje się względami merytorycznymi, a nie politycznymi. Gość WP przekazał ponadto, że w przypadku wariantu Omikron widać już, że znacznie skróci się okres od pojawienia się tej mutacji do jej "wybuchu" w danej populacji. Przypomniał, że innym wariantom COVID-19 zajmowało to od 2 do 4 miesięcy. Zdaniem Niedzielskiego początku V fali pandemii możemy spodziewać się "mniej więcej w drugiej połowie stycznia".