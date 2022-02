Będzie ewakuacja Polaków? "Boimy się"

Jego zdaniem "wycofanie wojsk bez uzyskania jakichkolwiek ustępstw ze strony Zachodu będzie porażką". - Jako porażka będzie to odebrane zresztą nie tylko na Zachodzie, ale w Moskwie, wśród współpracowników Putina. Może, oczywiście, zaatakować Ukrainę, ale to szalone ryzyko nałożenia zachodnich sankcji na Rosję i trudno stwierdzić, co Putin by na tym zyskał - ocenił.