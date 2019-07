Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu. Chodzi m.in. o 500 plus dla niepełnosprawnych

W przyszłą środę odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. To konieczne po tym, jak doszło ostatnio do przegłosowania poprawek opozycji m.in. do projektu ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych. Posłowie mają też wybrać nowego prezesa NIK.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sejm zbierze się w środę na dodatkowym posiedzeniu (PAP, Fot: Marcin Obara)

Sejm ma się zająć poprawkami, które przegłosowała opozycja w ubiegłym tygodniu, korzystając z zamieszania w ławach partii rządzącej. Chodzi o 500 plus dla niepełnosprawnych oraz ustawę o Ochotniczej Straży Pożarnej - dowiedział się portal 300polityka.pl.

W przyszłą środę 31 lipca najpierw rano zbierze się Senat, by głosować nad wspomnianymi ustawami, a o 12.00 ma się zebrać Sejm. Na wtorek zaplanowano też posiedzenie senackiej komisji w sprawie wsparcia dla dorosłych niepełnosprawnych.

Niewykluczone, że do poprawki pójdzie też nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakłada ona, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły otrzymać z budżetu państwa nawet 82 miliony złotych. W ostatni piątek posłowie przyjęli poprawkę opozycji, zgodnie z którą to nie minister spraw wewnętrznych, jak przewidywał projekt PiS, lecz władze samorządowe będą decydowały o podziale środków finansowych na OSP. Senacka komisja w tej sprawie zbierze się we wtorek o godz. 19.00.

W wieczornym bloku głosowań Sejm ma wybrać też nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 28 lipca. Według "dziennika Gazety Prawnej" kandydatem jest Marian Banaś, minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Źródło: 300polityka.pl