Będą zmiany w Izbie Dyscyplinarnej? Prezydent Andrzej Duda przedstawi projekt

Obóz rządzący już kilkukrotnie podchodził do zmian w funkcjonowaniu Izby Dyscyplinarnej. Już w sierpniu jej likwidację zapowiadał prezes Jarosław Kaczyński. Pierwotnie projekt ustawy planowano przedstawić we wrześniu, później termin przesunięto na grudzień. Brak porozumienia pomiędzy PiS-em, Zbigniewiem Ziobrą i jego Solidarną Polską, a także prezydentem sprawił, że projekt do teraz nie ujrzał światła dziennego.