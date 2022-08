Będą "wakacje czynszowe"? "Trzeba przyjrzeć się polityce spółdzielni i wspólnot"

Rząd planuje "wakacje czynszowe"? O to m.in. w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany wiceminister finansów Artur Soboń. Polityk powiedział, że najpierw należy spojrzeć na to, jakie są powody wzrostów opłat czynszów, poza tymi oczywistymi, jak np. rosnące koszty energii. Soboń przypomniał, że w tej kwestii do Polaków płynie już wsparcie. - Trzeba byłoby się przyjrzeć polityce samorządów, spółdzielni i wspólnot - dodał rozmówca Michała Wróblewskiego. Artur Soboń odniósł się także do prognozowanych podwyżek cen prądu oraz gazu, o które obawiają się Polacy. - Obawy są całkowicie zrozumiałe. One dzisiaj są spotęgowane z powodu aktualnej sytuacji - dodał rozmówca WP. - Jesteśmy w sytuacji wielkiej niepewności. Wystarczy, że Moskwa zakręci kurek z gazem dla Niemców. To będzie powodować presje na wzrost cen gazu - dodał wiceszef resortu finansów. Polityk zapewnił, że Europa przygotowuje się do ograniczonej podaży gazu. - Jeszcze większe ograniczenie będzie impulsem proinflacynym - zaznaczył.