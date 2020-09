Będą transfery polityków w Zjednoczonej Prawicy? Radosław Fogiel: nie słyszałem

Czemu pan wiceminister Sprawiedliwości z solidarnej Polski miał Wójcik chwaląc się że wewnętrznych sondażach rzekomo Solidarna Polska przekracza próg 5% stwierdził że możemy się spodziewać trzech tygodniach jakiś transferów w ramach zjednoczonej prawicy a być może z zewnątrz do solidarnej Polski fan słyszało o takich planach o potencjalnych transferach ja nie słyszał Cieszę się że koledzy z solidarnej Polski starają się dorzucać swoją cegiełkę do wzmocnienia zjednoczonej prawicy chciałbym żeby wszystkie jej człony zyskiwały jak najlepsze wyniki ale nie słyszałem o takich transferach zwłaszcza że ewentualne transfery w ramach zjednoczonej prawicy są z innej z tego co ja wiem to to że że jeśli że jeśli ktoś na przykład przejdzie z pis-u do solidarnej Polski No to chyba wedle zapisów umowy koalicyjnej jest osoba nie mogłaby wystartować wówczas w wyborach parlamentarnych kolejnych chyba tak jest w umowie Powiem tak żeby poskromić czasami różne dziwne koncepcję w ramach w ramach politycznych transferów i żeby ustabilizować zjednoczona prawicę faktycznie No sterowanego wiązałoby się to z pewnymi niedogodnościami