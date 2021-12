Będą obowiązkowe szczepienia? Posłanka mówi o karach

Czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi? Głos w sprawie walki z pandemią COVID-19 zabrała Anna Maria Żukowska. - Wszyscy, którzy chcieli się zaszczepić, już to zrobili i rząd nie ma żadnego pomysłu, by ich przekonać - oceniła posłanka Lewicy w programie "Newsroom" WP. Jak dodała, za brak szczepienia przeciwko koronawirusowi powinna obowiązywać kara grzywny. - Taka, którą będzie zasądzał sąd w zależności od zamożności obywatela, tak jak jest to we wszystkich sprawach o wykroczenie - podkreśliła Anna Maria Żukowska. Jak sprecyzowała, kara finansowa musi być odczuwalna dla osoby niezaszczepionej przeciwko koronawirusowi. - To nie jest tak, że my nagle chcemy wprowadzić jakiś zamordyzm. My od 30 lat żyjemy w państwie, w którym istnieją obowiązkowe szczepienia. Szczepi się niemowlęta - tłumaczyła posłanka Lewicy. W opinii Żukowskiej niedługo w części państw europejskich szczepienia na COVID-19 zaczną obowiązywać. - Dlaczego my zawsze musimy podążać za kimś? Możemy być też w awangardzie zmian. Chcemy mieć obowiązkowe szczepienia, czy chcemy mieć lockdown? To jest taki wybór - mówiła posłanka Anna Maria Żukowska.