"Będą go bronić". Jackowski nie ma złudzeń ws. Ziobry

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w środę, że wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry najprawdopodobniej będzie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym w dniach 13-15 grudnia. Czy Jarosław Kaczyński poświęci lidera Solidarnej Polski? - Nie sądzę. Środowisko Solidarnej Polski jest bardzo zdeterminowane i gdyby minister Ziobro został odwołany, to rozpadłaby się koalicja rządząca i rząd byłby rządem mniejszościowym z wszystkimi tego konsekwencjami - powiedział w programie "Newsroom" WP były senator PiS Jan Maria Jackowski, podkreślając, że w takiej sytuacji na wiosnę mogłoby dojść do przedterminowych wyborów. - Dla obozu rządzącego byłby to fatalny termin (…) Sądzę, że zwycięży chłodny realizm i obóz Zjednoczonej Prawicy bardzo skutecznie i solidarnie będzie bronił ministra Ziobry - ocenił polityk.