Będą dymisje w Lewicy? "Cały zarząd powinien poddać się weryfikacji"

Lewica z wynikiem 6,3 proc. wprowadziła do Parlamentu Europejskiego jedynie trzech europosłów. - Jeżeli nasz wynik w wyborach prezydenckich bez względu na to, kogo wystawimy, będzie w granicach kilku procent to może być naprawdę koniec Lewicy - stwierdziła współprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic w programie "Tłit" WP. Powiedziała także, że zawsze sądzi się za wynik wyborczy tych głównych liderów. Prowadzący program Patryk Michalski zapytał, czy poda się do dymisji. - Myślę, że to jest jedna z decyzji, którą będę musiała podjąć w najbliższym czasie - zadeklarowała Kucharska-Dziedzic. Dziennikarz dopytywał także, czy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty powinni się podać do dymisji i przynajmniej zostać ponownie zweryfikowani. - Myślę, że powinni zostać ponownie zweryfikowani. Myślę, że cały zarząd powinien poddać się weryfikacji - stwierdziła.