Becikowe 2023. Ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie?

Becikowe - wniosek. Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać świadczenie, niezbędne będzie złożenie wniosku w urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Można to zrobić osobiście, listownie lub przez internet. Dokumenty należy przekazać w terminie do 12 miesięcy od daty narodzin dziecka lub w terminie 12 miesięcy od objęcia opieki faktycznej, prawnej lub adopcji - jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów, m.in.: