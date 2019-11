WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Beata Szydło + 4 tvnjoanna scheuring-wielgussuperwizjertłit 1 godzinę temu "Beata Szydło nie jest niczemu winna". Zaskakujące słowa Joanny Scheuring-Wielgus Beata Szydło zapowiedziała kroki prawne za materiał TVN sugerujący jej kontakty z gangsterami. Co na to Joanna Scheuring-Wielgus? - Akurat... Rozwiń Sugerowanie że przypadkowe spotkan … Rozwiń Transkrypcja: Sugerowanie że przypadkowe spotkanie z ludźmi podający mi się w rytlu za wolontariuszy było kontaktami polityków Z gangsterami jest szczególnie obrzydliwe Nowy sposób Tych tego typu pomówienia będą Stosowane Franek Atakuj Ja akurat tutaj będę bronić pani premier Rzeka Pospolita Markowymi ludźmi Często ludzie Zdjęcia I nie wiemy Kim są te osoby tak czasami może skąd się znamy W tym wypadku akurat konkretnym jeżeli Sytuacje to zawiodło I pani Beata Szydło nie jest tutaj niczemu winna ewidentnie Też na tym filmie że Tylko zdezorientowana i zdziwiona w ogóle tatą z To dlaczego w takim razie Beata Szydło wytaczać działa Przeciwko dziennikarzom Służba Nie wiem czy ona wybacza Dziennikarzom myślę że to nie jest przeciwko służbą tylko cię przeciw Dokładnie to samo mówił premier morawiecki ale ona też zaznacza że być może jest atakowana przez swój obóz Rządzący i też zadała gdzieś tam na Takie Piękna atakuje premier Beata Szydło na to Sugerowanie że premier Beata Szydło Trzymam ma jakieś ścisły związek z gangsta Po prostu na Powiem jeszcze jedno czytałam wczoraj wywiad sołtysa Rydla który organizował wtedy te pomoc dla A mówił o tym że tam były 1000 ludzi że to był taki moment Wszyscy pomagali Tak nie było na nad tym jakiejś kontroli mówienie o tym że te osoby wszystkie kto Pomagały wtedy w rytlu mają jakikolwiek związek z tymi bandziorami to też też jest Kto takim Zanim Własny Premier Beata Szydło była w Twojego premierostwo osamotniona nie zbudowała wokół siebie swojego Takiego poparcia Była osobą od prezydenta Andrzeja Dudy No i nie miała takiego wsparcia i Chciała ze strony Inne prominentów Po prawej stronie Raczej była wykorzystywana Po prawej Jedynym sprawiedliwym był Elvita Nie wiem czy on był z obozu premier Beaty Szydło natomiast ona na pewno była osamotniona w tym obozie to bardzo często było W różnych sytuacjach Ja przypomnę to jedno kiedy przed jej dymisji ona powiedziała że na pewno nie będzie z dymisja A później wieczór AdBlock Ja pytam dlatego tego mi Szczerkowskiego bo to on wstawił się na Twitterze właśnie z Beatą Szydło po tym pójdzie o którym pani mówiła On napisał między innymi że Watykanu aż Nie pamiętam dokąd nikt to jest ten tweet Beaty Szydło Ta odpowiedź Witolda waszczykowskiego Który też piszę o tym że Nie rozumiem o rekonstrukcji Właściwie wielu zastanawia się komu ten rząd Przeszkadzał i widać Natalce Czy to to to przeszkadzać mógł tylko i wyłącznie komuś Przecież to wewnątrz Wyniki Akurat ten temat nie jest interesujący interesujący jest to co w ogóle dziennikarze Pokazał Dokumencie Dyskutowanie teraz na ten temat Ktoś atakuje premier Beata Szydło Jest kompletnie niepotrzebne my powinniśmy się zastanowić Co się dzieje w Co się dzieje z tym Osoby o takiej A takiej Które które były pokazane w tym roku Mają dostęp do polityków To w ogóle Bardzo zaskakujące Pana wieniec