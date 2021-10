Beata Szydło na prezydenta? Głos wsparcia z PiS

Został wicepremierem, pojawiły się plotki. Henryk Kowalczyk dementuje

O relacjach w rządzie Henryk Kowalczyk mówił też w programie 'Newsroom" WP, gdzie był pytany o to, czy jego wejście do rządu to osłabianie premiera Mateusza Morawieckiego, a wzmacnianie Beaty Szydło.