Beata Szydło na prezydenta? Ekspert nie ma wątpliwości

Czy Beata Szydło byłaby dobrym prezydentem - pytany był w programie "Newsroom" WP prof. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). - To ważne pytanie. Myślę, że do niego wrócimy za rok, dwa. W tej chwili chyba nie ma po stronie obozu władzy lepszego kandydata w przyszłych wyborach prezydenckich - stwierdził. - Beata Szydło cieszy się olbrzymim poparciem wśród wyborców PiS. Niezależnie od tego, jak oceniamy jej misję polityczną jako premiera, jest to niewątpliwie ważny polityk - polityk rozpoznawalny. Jest to też kobieta. To na pewno będzie pewien atut polityczny, gdyby zdecydowała się kandydować. Więc na pewno bym tej kandydatury nie lekceważył - tłumaczył. Sowiński odniósł się również do doniesień Onetu, według których Zbigniew Rau ma wkrótce, ze względów zdrowotnych, zrezygnować z pełnienia funkcji szefa MSZ. - Ja bym chciał, żeby nowy minister spraw zagranicznych miał taki komfort, żeby mógł znowu prowadzić polską dyplomację niezależnie od różnego rodzaju wewnętrznych zapotrzebowań czy sondaży, którym - mam wrażenie - ostatnio polityka zagraniczna była podporządkowana. Życzę przyszłemu ministrowi spraw zagranicznych, żeby miał pewną autonomię, pewną wolność prowadzenia polityki zagranicznej niezależnie od nacisków wewnętrznych - oznajmił.