Beata Szydło jak Morawiecki. Rządowym samolotem na miesięcznice

Jak wynika z zestawienia lotów Beaty Szydło, ówczesna szefowa rządu przez kilkanaście miesięcy latała do Krakowa tego samego dnia. Był to 18-ty czyli dzień, w którym obchodzi się miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. W uroczystościach, które nie mają charakteru państwowego, uczestniczyli z reguły wszyscy przedstawiciele rządu.

Z wykazu lotów wynika, że Beata Szydło korzystała 164 razy z rządowych maszyn (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Zestawienie opublikowano we wtorek wieczorem na stronach Kancelarii Premiera. Wynika z niego, że ówczesna szefowa rządu odbyła 164 loty rządowymi maszynami. Najczęściej latała do domu, czyli na trasie Warszawa – Kraków. Na lotnisku przesiadała się do samochodów z funkcjonariuszami SOP i jechała do rodzinnych Brzeszcz.

Jak wynika z dokumentu, Szydło używała wojskowego samolotu CASA (73 loty), śmigłowca Sokół (16 razy) i rządowego Embraera (75 razy). W jednym przypadku premier podróżowała czarterowym Boeingiem 737 – był to lot do Ułan Bator w Mongolii.

Uwagę zwracają loty wykonane 18-tego w danym miesiącu. W tym samym dniu na Wawelu obchodzona jest miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej, która zginęła pod Smoleńskiem. Co miesiąc w uroczystościach uczestniczy prezes Jarosław Kaczyński, rząd Zjednoczonej Prawicy, a także parlamentarzyści PiS.

I tak: 18 marca 2016 roku Szydło pojawiła się w Krakowie wracając ze służbowej wyprawy do Brukseli. 18 kwietnia 2016 r. rządowy Embraer kursował na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa. 18 czerwca 2016 r. rządowy Embraer leciał na trasie Warszawa – Szczecin – Kraków. Miesiąc później Szydło leciała wojskowym Sokołem z Krakowa do Warszawy. 18 października z Krakowa do Warszawy i miesiąc później na tej samej trasie leciała już wojskową CASĄ.

W następnym roku 18 kwietnia znów CASĄ z Krakowa do Warszawy, 18 maja do Krakowa wojskowym Sokołem, 18 czerwca z Krakowa do Warszawy CASĄ, podobnie we wrześniu.

Daty lotów pokrywają się z wizytami na Wawelu ówczesnej szefowej rządu Beaty Szydło. Przykładowo: 18 kwietnia 2016 roku gościła na obchodach 6. rocznicy pogrzebu pary prezydenckiej. Rok później uczestniczyła w 7. rocznicy.

A przypomnijmy, dwa dni temu ujawniliśmy, że z zestawienia lotów Mateusza Morawieckiego, które zostało opublikowane przez Kancelarię Premiera, samoloty rządowe i wojskowe z premierem na pokładzie także latały do Krakowa tego samego dnia każdego miesiąca: 18-tego. W sumie było takich lotów 18.

Godzina lotu CASĄ - według wojskowego cennika — to koszt 16,6 tys. Z kolei godzina lotu Embraera 175 kosztuje około 35 tys. zł. Samolot ze stolicy do Krakowa leci ok. 50 minut.

Przy okazji lotów premiera Morawieckiego zapytaliśmy o uzasadnienie zaangażowania rządowej maszyny na uroczystości, które nie mają służbowego charakteru. A także czy na pokładzie samolotów pasażerem był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Od poniedziałku Kancelaria Premiera milczy w tej sprawie.