Beata Mazurek opuszcza Sejm. Pokazała, co dostała na pożegnanie

Beata Mazurek została europosłanką. Oznacza to, że żegna się z Sejmem i funkcją rzecznika prasowego PiS. Na Twitterze pochwaliła się niespodzianką, jaką przygotowali dla niej współpracownicy. "Dla takiej szefowej można pracować za darmo" - zaznaczyli.

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek wkrótce wyruszy do Brukseli, by reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim. Choć przeprowadzka jeszcze przed nią, już zamieściła na Twitterze nostalgiczny wpis. "Niezwykle ważny i ciekawy etap mojego zawodowego życia przeszedł do historii, a zaczyna się nowy" - napisała.