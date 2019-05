Uśmiechy, głowy do góry i brawa. Nowi europosłowie odebrali zaświadczenia o wyborze

Najpierw kampania, potem nerwy podczas oczekiwania na nieoficjalne wyniki. Wreszcie ogłoszenie ostatecznych wygranych, a teraz odebranie potwierdzeń wyboru na papierze. Podczas wręczania ich nowym europosłom przez PKW panowała euforyczna atmosfera. Nie wszyscy jednak uścisnęli sobie dłonie.

Nie wszyscy przyszli po to, by odebrać potwierdzenie wyboru na posła Parlamentu Europejskiego. Zabrakło między innymi Roberta Biedronia czy Janiny Ochojskiej.

Joachim Brudziński nie krył radości, kiedy podchodził do zastępcy przewodniczącego PKW. Na jego nazwisko i innych nowych europarlamentarzystów reagowano gromkimi brawami.

Po odbiorze zaświadczenia nowi europosłowie podchodzili do premiera Mateusza Morawieckiego, by uścisnąć dłoń szefa rządu. Jest nagranie, na którym widać, że zrobiła to Magdalena Adamamowicz. Z kolei Bartosz Arłukowicz pominął tę część i wrócił na swoje miejsce. Jego śladami poszły Danuta Huebner i Róża Thun.