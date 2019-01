Beata Mazurek o plotkach dotyczących "politycznej bomby": pseudorewelacje

W sieci aż wrze od plotki o artykule, który ma się ukazać w jednej z gazet. Ma on rzekomo być "polityczna bombą", która pogrąży PiS. W końcu głos postanowiła zabrać rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

"'Pseudo rewelacje' o których tak dziś głośno na TT to kolejny art. GW o spółce Srebrna" - napisała na swoim profilu rzeczniczka PiS (zachowano oryginalną pisownię - przyp. red.). "Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat. Poniżej odpowiedz BP PiS do red.Czuchnowskiego na przesłane pytania" - dodała. Do wpisu dołączyła fotokopię odpowiedzi szefa biura prasowego KP PiS Krzysztofa Wilamowskiego na pytania dziennikarza "Gazety Wyborczej" Wojciecha Czuchnowskiego, skierowane do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.