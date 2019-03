Beata Kempa szykuje się do Brukseli. O język angielski się nie martwi

Poziom podstawowy bardzo dobry - tak Beata Kempa ocenia swoją znajomość języka angielskiego. Minister ds. pomocy humanitarnej nie wie jeszcze, czy w razie sukcesu w majowych wyborach do PE, ktoś zastąpi ją w kancelarii premiera.

"Nie uciekam i nie porzucam"

- To - delikatnie mówiąc - złośliwe. Tyle dobra udało się zrobić Polakom... Syria, Aleppo... - oceniła z kolei pytanie o to, czy jej stanowisko w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego nie zostanie zlikwidowane po ewentualnym zdobyciu mandatu europosłanki.

Nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że funkcja ministra odpowiedzialnego za pomoc humanitarną utworzono specjalnie dla niej po odwołaniu gabinetu Beaty Szydło . - Dobrze by było, gdyby to stanowisko zostało zachowane - stwierdziła.

- "Porzucam" to nie jest dobre słowo. (...) Cóż to jest za słowo "ewakuacja"? - oburzała się na uwagi, że opozycja nazywa masowe kandydowanie ministrów do PE "ucieczką". - Funkcjonuję w dużej polityce od 14 lat. To jest sporo. Nie zmęczyłam się - to kwestia wykorzystania doświadczenia, które nabyłam - przekonywała Beata Kempa.