Beata i Kacperek utonęli w czasie pożarów w Grecji. "Muszę wiedzieć"

Ewakuacja

Gdy łódka z jego bliskimi odpływa, unikając ognia, wraca do znajomych. Razem chowają się w wodzie pod skarpą, która chroni ich przed latającymi w powietrzu płonącymi gałęziami i krzakami. Próbują dodzwonić się do rezydentki z biura podróży Grecos, w którym wykupili wczasy. Udaje się jednej z kobiet. – Pytaliśmy, co mamy robić, bo jest pożar, ale ona w tym czasie na lotnisku odbierała kolejnych turystów. Powiedziała, że mamy schronić się w hotelu. Gdy krzyczeliśmy, że hotel został ewakuowany z powodu pożaru, powiedziała, że nie wie, co mamy robić. Prosiliśmy, by zgłosiła służbom, że moja rodzina płynie małą łódką do Rafiny. By przechwyciła ich straż, ale nic nie zrobiła – mówi Korzeniowski.